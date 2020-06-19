Трамп пообещал продолжить борьбу за отмену программы для детей-мигрантов

https://static.news.ru/photo/45cb6744-b240-11ea-8fbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Prabhat Kumar Verma/Keystone Press Agency/Global Look Press

Белый дом представит в Верховный суд США доработанное обоснование по отмене программы, защищающей права детей-мигрантов. Об этом заявил президент Дональд Трамп.

Верховный суд попросил нас подать повторно жалобу по DACA. Ничто не проиграно и не выиграно. Они «отбили мяч», почти как в футболе <...> Мы скоро подадим дополненные документы, чтобы должным образом выполнить требования Верховного суда, — написал американский лидер в Twitter.

The Supreme Court asked us to resubmit on DACA, nothing was lost or won. They âpuntedâ, much like in a football game (where hopefully they would stand for our great American Flag). We will be submitting enhanced papers shortly in order to properly fulfil the Supreme Courtâs..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 19, 2020

Программы DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals — «Предоставление отсрочки детям-мигрантам»), направленная на защиту от обязательной депортации тех, кто нелегально попал в США в несовершеннолетнем возрасте, начала действовать в 2012 году при предшественнике Трампа Бараке Обаме. Под её действие подпадает около 800 млн человек.

Нынешний хозяин Белого дома пытается отменить её на протяжении нескольких лет, но пока ему это не удаётся. Некоторое время назад ВС США вынес решение, в котором указал, что отмена программы не обоснована должным образом. Трамп счёл его политически мотивированным.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США добивается прекращения программы для малоимущих Lifeline. На протяжении долгих лет она реализуется американской Федеральной комиссией по связи, которая раздаёт беднякам бесплатно сотовые телефоны с предоплаченным временем для разговоров.