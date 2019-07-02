Фото: U.S. Air Force/via Globallookpress.com

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп неловко пыталась присоединиться к беседе мировых лидеров на саммите G20 в Японии. Девушка, которая оказалась на мероприятии только из-за статуса её отца, выглядела неуместно, когда старалась поддержать беседу Терезы Мэй, Эмануэля Макрона, Джастина Трюдо и Кристины Лагард.

Журналистка и комментатор Эрин Райан запустила в Twitter флешмоб, предложив пользователям с помощью фотошопа вставить Иванку в изображения, посвящённые ключевым моментам истории. Публиковать фотографии начали под хештегом UnwantedIvanka («Лишняя Иванка»)....