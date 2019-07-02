Трамп пообещал показать самую сильную армию в мире
Вячеслав Оглоблин
22:01, 02 июля 2019
https://static.news.ru/photo/33bbe06a-9cfc-11e9-82eb-fa163e074e61_1024.jpgФото: U.S. Air Force/via Globallookpress.com
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что в День независимости страны 4 июля в Вашингтоне пройдёт самый большой салют и воздушный парад. Он отметил, что военачальники получают удовольствие от подготовки к этому мероприятию, так как покажут самую сильную армию мира.
Кроме того, по его мнению, Вооружённые силы являются самыми передовыми.
Пентагон и наши великие военные лидеры в восторге от того, что они делают это, — подчеркнул глава государства в своём Twitter.
Big 4th of July in D.C. “Salute to America.” The Pentagon & our great Military Leaders are thrilled to be doing this & showing to the American people, among other things, the strongest and most advanced Military anywhere in the World. Incredible Flyovers & biggest ever Fireworks!
Ранее News.ru писал, что дочь президента США Дональда Трампа Иванка неловко пыталась присоединиться к беседе мировых лидеров на саммите G20 в Японии. Девушка, которая оказалась на мероприятии только из-за статуса её отца, выглядела неуместно, когда старалась поддержать беседу Терезы Мэй, Эммануэля Макрона, Джастина Трюдо и Кристин Лагард.