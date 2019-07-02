Фото: U.S. Air Force/via Globallookpress.com

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что в День независимости страны 4 июля в Вашингтоне пройдёт самый большой салют и воздушный парад. Он отметил, что военачальники получают удовольствие от подготовки к этому мероприятию, так как покажут самую сильную армию мира.

Кроме того, по его мнению, Вооружённые силы являются самыми передовыми.

Пентагон и наши великие военные лидеры в восторге от того, что они делают это, — подчеркнул глава государства в своём Twitter.

Ранее News.ru писал, что дочь президента США Дональда Трампа Иванка неловко пыталась присоединиться к беседе мировых лидеров на саммите G20 в Японии. Девушка, которая оказалась на мероприятии только из-за статуса её отца, выглядела неуместно, когда старалась поддержать беседу Терезы Мэй, Эммануэля Макрона, Джастина Трюдо и Кристин Лагард.

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