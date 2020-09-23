Трамп пообещал «победить коммунизм» и освободить Латинскую Америку

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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пообещал добиться «полной свободы» в Латинской Америке и «победить коммунизм». Об этом глава государства заявил 23 сентября, выступая в Белом доме перед ветеранами операции по вторжению в Кубу в 1961 году.

Моя администрация поддерживает каждого гражданина Кубы, Никарагуа и Венесуэлы в их борьбе за свои свободы. Работаем над тем, чтобы пришёл день, когда это полушарие стало полностью свободным. И это произойдёт впервые в истории. Это произойдёт рано или поздно. Много чего происходит сейчас, но я не могу сказать, что именно, — цитирует РИА Новости американского лидера.

Трамп добавил, что его администрация намерена «победить коммунизм и социализм» и ведёт эту борьбу в том числе на территории Соединённых Штатов.

Мы даём этому сильный отпор, — подчеркнул президент, регулярно обвиняющий демократов в попытке насаждения социализма в США.

Ранее Трамп пообещал, что в случае его переизбрания на пост лидера Штатов он «отвяжет» американскую экономику от китайской и покончит с зависимостью Белого дома от деловых отношений с Пекином. Глава государства добавил, что Вашингтон вернёт рабочие места из азиатской страны в США, также введёт тарифы для предприятий, желающих покинуть Штаты для деятельности в Китае или других странах. Трамп добавил, что США терпят убытки на миллиарды долларов из-за экономических отношений с КНР. Он также подчеркнул, что если его оппонент — демократ Джо Байден — победит на выборах президента, то Пекин «овладеет» Штатами.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Трамп и кандидат от демократов Джо Байден ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Глава Белого дома обвиняет своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях Трампа, писал NEWS.ru.