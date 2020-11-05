Трамп пообещал оспорить итоги выборов во всех «байденовских» штатах

https://static.news.ru/photo/2dd91290-1f86-11eb-8e0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его штаб оспорит итоги голосования на президентских выборах во всех штатах, где результат в ходе подсчёта голосов склоняется в пользу кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Мы оспорим в законном порядке результаты голосования во всех штатах, которые недавно «забрал» Байден. Мы проверим, не было ли нарушений прав избирателей и мошенничества. Доказательств множество — просто проверьте сообщения СМИ. Мы победим! Америка прежде всего! — написал Трамп в своём Twitter-аккаунте.

All of the recent Biden claimed States will be legally challenged by us for Voter Fraud and State Election Fraud. Plenty of proof - just check out the Media. WE WILL WIN! America First! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

Штаб Трампа ранее призвал остановить подсчёт голосов на выборах. Команда действующего президента планирует оспаривать результаты подсчёта бюллетеней в штате Невада, так как не меньше 10 тысяч голосов могут принадлежать людям, которые уже не живут на этой территории.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Байден уже запустил «сайт переходного периода». Создание ресурса направлено на подготовку к передаче власти от действующего главы государства.