Трамп пообещал «много чего сделать» с Китаем после победы на выборах

https://static.news.ru/photo/b67d28e8-143c-11eb-a612-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп обещает «много чего сделать» с Китаем, если, конечно, останется руководить США на второй срок по итогам грядущих выборов в ноябре текущего года. По его словам, то, что Пекин сделал с Белым домом, — позор. Кроме того, политик обвинил КНР в необходимости американцам носить защитные маски.

Что они сделали с этой страной, с этим миром... Вы сидите там с этой маской из-за Китая, ясно? И это постыдно. Это полный позор, — цитирует лидера телеканал ABC 3340.

Кроме того, директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей может покинуть пост после выборов президента США 3 ноября. Как сообщает The Washington Post, американский лидер Дональд Трамп прорабатывает такой сценарий на случай победы в голосовании.

Глава Белого дома разочарован в том, что эти ведомства не проявляют должную активность накануне выборов, чтобы придать большее ускорение кампании Трампа. Президент надеялся, что расследование в отношении Байдена и его сына станет таким же катализатором, как и в 2016 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший президент США Барак Обама выступил на митинге в Филадельфии штата Пенсильвания, где впервые публично поддержал кандидата от демократов Джо Байдена. Экс-лидер Штатов поделился, что любит бывать в Пенсильвании, которая «дважды его поддержала».