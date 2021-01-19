Трамп подпортит Байдену инаугурацию

На 20 января намечена инаугурация избранного президента США Джо Байдена, и его предшественник Дональд Трамп станет первым за 152 года главой Белого дома, который не поприветствует своего сменщика на пороге резиденции американских лидеров. Миллиардер запланировал собственное мероприятие в Мэриленде почти одновременно с инаугурацией, а также видеообращение к сторонникам. NEWS.ru рассказывает о последних часах Трампа на посту президента и сюрпризах, которые может ожидать от него Байден.

Начало церемонии инаугурации намечено на 11:30 по Вашингтону (19:30 по Москве). Тем временем в 8:00 на аэродроме Эндрюс в Мэриленде состоится прощание главнокомандующего с представителями вооружённых сил США. Соответствующие приглашения оказались в распоряжении журналистов. Сообщается, что Трамп хотел включить в программу мероприятия военный парад и салют, но против этого выступает Пентагон. Гостей прощальной церемонии также попросили явиться не позднее 7:15 утра. Неизвестно, будет ли вице-президент Майк Пенс сопровождать Трампа во время этого мероприятия, но ясно, что он посетит инаугурацию Байдена: республиканский функционер всегда старался придерживаться правил приличия.

По словам окружения миллиардера, он всеми силами стремится избежать ассоциаций с Ричардом Никсоном, который ушёл с поста добровольно на фоне Уотергейтского скандала. CNN сообщает , что изначально Трамп хотел уехать из Белого дома на день раньше, но затем решил собрать вокруг президентской резиденции небольшой митинг своих сторонников, которые проводят его утром 20 января. Он ещё не определился, оставит ли традиционное письмо следующему президенту в Овальном кабинете.

После мероприятия в Мэриленде Трамп намерен отправиться на президентском самолёте в свою резиденцию в Мар-а-Лаго. Учитывая, что рейс запланирован всего за пару часов до того, как миллиардер официально перестанет быть президентом, борт № 1, скорее всего, не успеют пригнать обратно в Вашингтон. Так что эту акцию можно считать символическим «угоном» лайнера.

Alex Edelman/Global Look Press

В момент инаугурации Байдена Трамп будет находиться во Флориде, нарушив многолетнюю традицию встречи двух глав государства — уходящего и избранного — на пороге Белого дома. По этой причине, возможно, впервые в истории в США будут подготовлены два президентских ядерных чемоданчика: один из них последует за Трампом в Мар-а-Лаго и будет деактивирован в момент вступления Байдена в должность, другой будет ждать нового американского лидера в Вашингтоне.

После блокировки аккаунта в Twitter и в других социальных сетях Трамп вынужден полагаться на традиционные видеообращения. В последнем из них уходящий президент, как ожидалось, перечислил успехи своей администрации. Первая леди Мелания Трамп выпустила своё обращение 18 января. В нём она назвала четыре года в Белом доме «незабываемыми», а также поблагодарила сотрудников службы безопасности, полицейских и социальных работников, которые вдохновляли её на протяжении этого времени.

Последние четыре года были незабываемыми, — отметила Мелания. — В то время как мы с Дональдом завершаем свое пребывание в Белом доме, я думаю обо всех людях, которых забираю домой в моём сердце, и об их невероятных историях любви, патриотизма и решимости.

Последние дни Трампа в Белом доме оказались довольно занятыми: он в буквальном смысле казнил и миловал. Во время переходного периода были казнены пятеро осуждённых, всего же с июля в США осуществили 13 казней на федеральном уровне. Таким образом Трамп нарушил традицию, согласно которой во время передачи власти от одной администрации к другой исполнение федеральных смертных приговоров ставится на паузу.

При этом уходящий глава государства выпустил множество указов о помиловании, в том числе в отношении своих сторонников. В последний день президентства Трампа ожидалось подписание от 50 до 100 подобных документов.