Трамп подпортит Байдену инаугурацию

На 20 января намечена инаугурация избранного президента США Джо Байдена, и его предшественник Дональд Трамп станет первым за 152 года главой Белого дома, который не поприветствует своего сменщика на пороге резиденции американских лидеров. Миллиардер запланировал собственное мероприятие в Мэриленде почти одновременно с инаугурацией, а также видеообращение к сторонникам. NEWS.ru рассказывает о последних часах Трампа на посту президента и сюрпризах, которые может ожидать от него Байден.
Начало церемонии инаугурации намечено на 11:30 по Вашингтону (19:30 по Москве). Тем временем в 8:00 на аэродроме Эндрюс в Мэриленде состоится прощание главнокомандующего с представителями вооружённых сил США. Соответствующие приглашения оказались в распоряжении журналистов. Сообщается, что Трамп хотел включить в программу мероприятия военный парад и салют, но против этого выступает Пентагон. Гостей прощальной церемонии также попросили явиться не позднее 7:15 утра. Неизвестно, будет ли вице-президент Майк Пенс сопровождать Трампа во время этого мероприятия, но ясно, что он посетит инаугурацию Байдена: республиканский функционер всегда старался придерживаться правил приличия.
По словам окружения миллиардера, он всеми силами стремится избежать ассоциаций с Ричардом Никсоном, который ушёл с поста добровольно на фоне Уотергейтского скандала. CNN
После мероприятия в Мэриленде Трамп
В момент инаугурации Байдена Трамп будет находиться во Флориде, нарушив многолетнюю традицию встречи двух глав государства — уходящего и избранного — на пороге Белого дома. По этой причине, возможно, впервые в истории в США будут подготовлены два президентских ядерных чемоданчика: один из них последует за Трампом в Мар-а-Лаго и будет деактивирован в момент вступления Байдена в должность, другой будет ждать нового американского лидера в Вашингтоне.
После блокировки аккаунта в Twitter и в других социальных сетях Трамп вынужден полагаться на традиционные видеообращения. В последнем из них уходящий президент, как ожидалось, перечислил успехи своей администрации. Первая леди Мелания Трамп выпустила своё обращение 18 января. В нём она назвала четыре года в Белом доме «незабываемыми», а также поблагодарила сотрудников службы безопасности, полицейских и социальных работников, которые вдохновляли её на протяжении этого времени.
Последние четыре года были незабываемыми, — отметила Мелания. — В то время как мы с Дональдом завершаем свое пребывание в Белом доме, я думаю обо всех людях, которых забираю домой в моём сердце, и об их невероятных историях любви, патриотизма и решимости.
Последние дни Трампа в Белом доме оказались довольно занятыми: он в буквальном смысле казнил и миловал. Во время переходного периода были казнены пятеро осуждённых, всего же с июля в США осуществили 13 казней на федеральном уровне. Таким образом Трамп нарушил традицию, согласно которой во время передачи власти от одной администрации к другой исполнение федеральных смертных приговоров ставится на паузу.
При этом уходящий глава государства выпустил множество указов о помиловании, в том числе в отношении своих сторонников. В последний день президентства Трампа ожидалось подписание от 50 до 100 подобных документов.