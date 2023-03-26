Трамп ответил на претензии прокурора Нью-Йорка Трамп заявил о преследовании по политическим мотивам

Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ведущееся против него в Нью-Йорке расследование не имеет отношения к преступлению. Обвинителями движут политические мотивы, сказал он на митинге сторонников в Техасе, трансляция с которого велась на YouTube.

Против меня ведется расследование о том, что не является преступлением и даже проступком или изменой, — подчеркнул политик.

Трамп уверил сторонников, что ему просто не хотят дать возможность бороться за пост президента в 2024 году.

Дело о налоговых манипуляциях против Трампа слушается в суде Манхэттена.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп за три дня после того, как предупредил общественность о возможности своего ареста, получил на предвыборную кампанию пожертвования на сумму около $1,5 млн. Штаб политика рассылал десятки электронных писем и видеороликов, содержащих, помимо прочего, призыв подписать петицию против выдвижения обвинений и пожертвовать от $500 до $3000 на предвыборную кампанию Трампа.