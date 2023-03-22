Слухи о грядущем аресте помогли Трампу хорошо заработать Fox News: Трамп заработал $1,5 млн на выборы после вестей о возможном задержании

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Экс-президент США Дональд Трамп за три дня после того, как предупредил общественность о возможности своего ареста, получил на предвыборную кампанию пожертвования на сумму около $1,5 млн. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на осведомленные источники.

По имеющимся данным, за последние дни штаб политика разослал десятки электронных писем и видеороликов, содержащих информацию о его возможном задержании. В этих сообщениях, помимо прочего, содержался призыв подписать петицию против выдвижения обвинений и пожертвовать от $500 до $3000 на предвыборную кампанию Трампа.

Если нынешнему демократическому правительству сойдет с рук угроза ареста его крупнейшего политического противника, то наша некогда великая республика превратится в тиранию третьего мира, — говорится в письме.

Телеканал NBC 18 марта сообщил, что Трамп может быть арестован в связи с предполагаемой выплатой денег порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их предполагаемом романе. Согласно данным канала, правоохранительные органы начали готовиться к возможным беспорядкам в центре Нью-Йорка, где проходит процесс.

Позднее Трамп заявил, что его арестуют 21 марта, и призвал своих сторонников выходить на улицы. По его словам, об этом ему стало известно из-за утечки информации из прокуратуры округа Манхэттен.