Дональд Трамп пожелал президенту США Джо Байдену быть осторожнее. Таким образом бывший американский лидер отреагировал на падение главы государства, которое произошло на церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС в штате Колорадо. Трамп также выразил надежду, что Байден не пострадал. Его слова приводит ТАСС.
Надеюсь, он не пострадал. Ему надо быть осторожнее, - сказал политик.
Инцидент произошел 1 июня. Церемония вручения дипломов продолжалась около трех с половиной часов, в ней приняли участие 920 выпускников. Отдав очередной диплом, Байден захотел покинуть сцену, однако сделав два шага, глава Белого дома споткнулся и упал. Когда ему помогли подняться, он обернулся и показал на пол, видимо, объясняя, за что зацепился.
Позднее директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт сообщил, что Байден чувствует себя хорошо. Представитель Белого дома уточнил, что Байден на сцене споткнулся о мешок с песком.