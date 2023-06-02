Трамп отреагировал на падение Байдена Трамп посоветовал упавшему после выступления в академии ВВС США Байдену быть осторожнее

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Дональд Трамп пожелал президенту США Джо Байдену быть осторожнее. Таким образом бывший американский лидер отреагировал на падение главы государства, которое произошло на церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС в штате Колорадо. Трамп также выразил надежду, что Байден не пострадал. Его слова приводит ТАСС.

Надеюсь, он не пострадал. Ему надо быть осторожнее, - сказал политик.

Инцидент произошел 1 июня. Церемония вручения дипломов продолжалась около трех с половиной часов, в ней приняли участие 920 выпускников. Отдав очередной диплом, Байден захотел покинуть сцену, однако сделав два шага, глава Белого дома споткнулся и упал. Когда ему помогли подняться, он обернулся и показал на пол, видимо, объясняя, за что зацепился.

Позднее директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт сообщил, что Байден чувствует себя хорошо. Представитель Белого дома уточнил, что Байден на сцене споткнулся о мешок с песком.