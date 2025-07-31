Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 июля 2025 в 20:37

Трамп отказался от прежнего подхода США к Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа изменила подход Вашингтона к украинскому конфликту, отказавшись от курса поддержки Киева «столько, сколько потребуется», сообщает Responsible Statecraft. По данным издания, Белый дом сосредоточился на восстановлении диалога с Россией и дипломатическом урегулировании конфликта.

Президент Трамп окончательно подтвердил стратегическую несостоятельность и политический нигилизм лозунга «поддержки по принципу столько, сколько потребуется», который определял подход Запада к Украине при прежней администрации, — говорится в материале.

Одним из ключевых решений называют возобновление контактов с Москвой, включая переговоры между Трампом и российским президентом Владимиром Путиным. Также издание указывает на вклад спецпредставителя Стива Уиткоффа, который участвовал в диалоге по украинскому вопросу.

Responsible Statecraft указывает на уязвимость мирного процесса. Конфликт рассматривается как двусторонний между Россией и Украиной, а также как противостояние России и Запада. Решение невозможно без учета обоих уровней. Авторы также указывают на ошибки прошлых администраций США, в том числе поддержку версии о «российском вмешательстве», которая, как считают журналисты, подорвала дипломатические позиции Вашингтона.

Ранее Трамп в интервью New York Post рассказал о своих «прекрасных» переговорах с Путиным. Глава Белого дома отметил, что им неоднократно удавалось достигать договоренностей по урегулированию украинского конфликта.

Дональд Трамп
США
Украина
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как проверить поляризацию очков: 4 простых способа
На Западе раскрыли, какую надежду потеряли ВСУ
Смотровые площадки Казани: где увидеть город с высоты
В Польше выдвинули новые требования Зеленскому
Курильчанин нашел на берегу артефакт после цунами
В офис коммунистов из российского региона нагрянули силовики
В Госдепе США сделали неожиданное признание о санкциях против России
Как проверить — серебро или нет: 7 надежных способов
В США заявили о начале нового периода в отношениях с Китаем
Макгрегор проиграл апелляцию по делу об изнасиловании
Степан Меньщиков объяснил феномен популярности «Дома-2»
«Это немыслимо»: Госдеп пришел в ужас от идеи войны России и США
Пассажиропоток между Россией и ОАЭ удвоился
Ссора с женой обернулась для жителя Псковской области смертью от ножа
Как проверить, выпустят ли за границу в аэропорту: полная инструкция
5 минут и минимум калорий — быстрый творожный десерт без выпечки и сахара
Уничтожена крупнейшая группировка ВСУ: ситуация на фронтах СВО 31 июля
Российские туристы обнаружили рвоту кашалота стоимостью в 11 млн рублей
Украинская почта оказалась одним из главных поставщиков снаряжения ВСУ
Пополамщики — кто это и почему о них говорят?
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.