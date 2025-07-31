Администрация президента США Дональда Трампа изменила подход Вашингтона к украинскому конфликту, отказавшись от курса поддержки Киева «столько, сколько потребуется», сообщает Responsible Statecraft. По данным издания, Белый дом сосредоточился на восстановлении диалога с Россией и дипломатическом урегулировании конфликта.

Президент Трамп окончательно подтвердил стратегическую несостоятельность и политический нигилизм лозунга «поддержки по принципу столько, сколько потребуется», который определял подход Запада к Украине при прежней администрации, — говорится в материале.

Одним из ключевых решений называют возобновление контактов с Москвой, включая переговоры между Трампом и российским президентом Владимиром Путиным. Также издание указывает на вклад спецпредставителя Стива Уиткоффа, который участвовал в диалоге по украинскому вопросу.

Responsible Statecraft указывает на уязвимость мирного процесса. Конфликт рассматривается как двусторонний между Россией и Украиной, а также как противостояние России и Запада. Решение невозможно без учета обоих уровней. Авторы также указывают на ошибки прошлых администраций США, в том числе поддержку версии о «российском вмешательстве», которая, как считают журналисты, подорвала дипломатические позиции Вашингтона.

Ранее Трамп в интервью New York Post рассказал о своих «прекрасных» переговорах с Путиным. Глава Белого дома отметил, что им неоднократно удавалось достигать договоренностей по урегулированию украинского конфликта.