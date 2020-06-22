Трамп осудил планы демонтировать памятник Рузвельту в Нью-Йорке

https://static.news.ru/photo/1eaf927e-b453-11ea-a61c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Erik Mcgregor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает глупостью планы снести памятник 26-му президенту страны Теодору Рузвельту в Нью-Йорке.

Об этом он написал в своём Twitter. Ранее издание The New York Times сообщило о том, что мэрия города одобрила решение администрации Американского музея естественной истории демонтировать расположенный перед входом в здание музея памятник Рузвельту. При этом представители учреждения подчеркнули, что эта идея не связана с личностью бывшего главы Белого дома. Причиной сноса стала «иерархическая композиция» монумента, в центре которого изображён сидящий на лошади президент, с двух сторон от которого пешком идут индеец и африканец. Активисты требовали снести этот памятник много лет по причине того, что он ассоциировался с колониальной экспансией и расовой дискриминацией. По словам мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, скульптура «изображает чернокожих и коренных жителей как порабощенных и расово неполноценных».

Глупо, не делайте этого! — написал Трамп в своём Twitter.

В самом музее в честь Рузвельта назовут отдельный зал.

Массовый снос памятников политикам прошлых лет начался в США во время массовых протестов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая в Миннеаполисе, который умер в результате применения задерживающим его полицейским удушающего приёма.

Ранее NEWS.ru писал о том, что монумент генералу армии Конфедерации Альберту Пайку, установленный в Вашингтоне, пострадал от рук протестующих. Демонстранты сбросили памятник с постамента с помощью верёвок, облили жидкостью для розжига и подожгли.