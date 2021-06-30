Трамп оказался аутсайдером рейтинга президентов США

Американские историки назвали Дональда Трампа одним из худших президентов страны за всю историю. Об этом говорят данные исследования, которое провёл телеканал C-SPAN.

Трамп оказался на 41-м месте из 44-х. По отдельным позициям ему отвели места во второй части списка — по дару убеждения (32-е место), по вопросам экономики (34-е), однако по позициям «мораль» и «административные навыки» он оказался самым худшим хозяином Белого дома.

Рейтинг составляли в четвёртый раз с 2000 года 142 специалиста в области истории США. Политикам начислялись баллы по десяти позициям. Лучшими президентами историки назвали Авраама Линкольна, Джорджа Вашингтона и Франклина Рузвельта.

Джон Кеннеди занял восьмую строчку, Рональд Рейган — девятую, а Барак Обама — десятую. В топ-30 вошли и другие последние президенты США — Билл Клинтон (19-е место), Буш-старший (21-е) и Буш-младший — (29-е).

Ранее стало известно, что бывший глава Белого дома Дональд Трамп нанёс колоссальный ущерб международным отношениям США. Об этом заявил американский лидер Джо Байден. В ходе выступления нынешний президент США высказался о собственном плане по созданию рабочих мест в стране. Байден убеждён, что это позволит Штатам выбраться из кризиса.