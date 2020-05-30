Трамп оценил поведение своей охраны во время акции протеста у Белого дома

https://static.news.ru/photo/2d8ed710-a27d-11ea-bd30-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/ТАСС

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Секретную службу, которая занимается охраной американского лидера, за поведение сотрудников перед участниками акции, прошедшей накануне перед Белым домом.

Массовые протесты начались в Штатах после того, как 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из сотрудников полиции надавил на шею Флойда коленом. Позже он скончался в реанимации.

Великолепная работа Секретной службы США прошлым вечером у Белого дома. Они были не просто полностью профессиональны, но и очень спокойны. Я был внутри и не мог бы чувствовать себя ещё более защищённым, — написал Трамп в своём Twitter.

Президент отметил, что сотрудники службы позволяли демонстрантам «кричать и декламировать сколько угодно», однако при этом были готовы действовать при возникновении какой-либо угрозы безопасности людей, передаёт «Интерфакс».

Great job last night at the White House by the U.S. @SecretService . They were not only totally professional, but very cool. I was inside, watched every move, and couldnât have felt more safe. They let the âprotestersâ scream & rant as much as they wanted, but whenever someone.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020

Ранее NEWS.ru писал о том, что супруга экс-полицейского Дерека Шовина, который обвиняется в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, подала на развод.