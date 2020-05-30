Трамп оценил поведение своей охраны во время акции протеста у Белого дома

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Секретную службу, которая занимается охраной американского лидера, за поведение сотрудников перед участниками акции, прошедшей накануне перед Белым домом.
Массовые протесты начались в Штатах после того, как 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из сотрудников полиции надавил на шею Флойда коленом. Позже он скончался в реанимации.
Великолепная работа Секретной службы США прошлым вечером у Белого дома. Они были не просто полностью профессиональны, но и очень спокойны. Я был внутри и не мог бы чувствовать себя ещё более защищённым, — написал Трамп в своём Twitter.
Президент отметил, что сотрудники службы позволяли демонстрантам «кричать и декламировать сколько угодно», однако при этом были готовы действовать при возникновении какой-либо угрозы безопасности людей, передаёт «Интерфакс».
Great job last night at the White House by the U.S. @SecretService. They were not only totally professional, but very cool. I was inside, watched every move, and couldnât have felt more safe. They let the âprotestersâ scream & rant as much as they wanted, but whenever someone....