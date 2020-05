Трамп оценил поведение своей охраны во время акции протеста у Белого дома

Массовые протесты начались в Штатах после того, как 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из сотрудников полиции надавил на шею Флойда коленом. Позже он скончался в реанимации.

Президент отметил, что сотрудники службы позволяли демонстрантам «кричать и декламировать сколько угодно», однако при этом были готовы действовать при возникновении какой-либо угрозы безопасности людей, передаёт «Интерфакс».