Американский лидер написал на своей странице в Twitter, что таможенная и иммиграционная полиция начнёт процесс выдворения миллионов нелегальных «иностранцев, которые незаконно проникли в Соединённые Штаты», на следующей неделе. Также он сообщил, что Гватемала готова подписать соглашение об убежище для граждан третьих стран.

Next week ICE will begin the process of removing the millions of illegal aliens who have illicitly found their way into the United States. They will be removed as fast as they come in. Mexico, using their strong immigration laws, is doing a very good job of stopping people.......