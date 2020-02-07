Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент, который произошёл после его выступления в конгрессе. Тогда спикер палаты представителей Нэнси Пелоси порвала копию его доклада.
То, что она сделала, незаконно. Это официальный документ. Она нарушила закон, — заявил глава государства.
По его словам, Пелоси подобным действием показала неуважительное отношение к Соединённым Штатам,
Ранее NEWS.ru сообщил, что по итогам голосования Сенат Конгресса США оправдал Трампа по обеим статьям обвинения импичмента.
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