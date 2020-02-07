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Президент США Дональд Трамп пошутил, что демократы должны винить в сбое при подсчётах голосов в Айове Россию.

Я думаю, что они должны снова винить Россию, Россию, Россию! Если они не могут должным образом посчитать голоса, как они будут управлять здравоохранением США? — написал Трамп в своём аккаунте...