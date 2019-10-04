Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Octavio Jones/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что его стремление добиться антикоррупционного расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера не связано с политикой.

По его словам, он обратился к лидеру Украины Владимиру Зеленскому с просьбой расследовать это дело, потому что он обязан покончить с коррупцией.

Это никак не связано с политикой или политической кампанией против Байденов. Это связано с их коррумпированностью, — написал глава Белого дома в Twitter.

Поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении главы Белого дома стала стенограмма телефонного разговора Трампа с Зеленским. В ней указано, что во время диалога последний пообещал, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Как ранее писал News.ru, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер порядка десяти часов давал показания Конгрессу. Парламентарии опрашивали его в рамках расследования по вопросу об импичменте Трампа.

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