https://static.news.ru/photo/21d48166-e6b4-11e9-8887-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Octavio Jones/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что его стремление добиться антикоррупционного расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера не связано с политикой.

По его словам, он обратился к лидеру Украины Владимиру Зеленскому с просьбой расследовать это дело, потому что он обязан покончить с коррупцией.

Это никак не связано с политикой или политической кампанией против Байденов. Это связано с их коррумпированностью, — написал глава Белого дома в Twitter.

As President I have an obligation to end CORRUPTION, even if that means requesting the help of a foreign country or countries. It is done all the time. This has NOTHING to do with politics or a political campaign against the Bidens. This does have to do with their corruption! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 октября 2019 г.

Поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении главы Белого дома стала стенограмма телефонного разговора Трампа с Зеленским. В ней указано, что во время диалога последний пообещал, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Как ранее писал News.ru, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер порядка десяти часов давал показания Конгрессу. Парламентарии опрашивали его в рамках расследования по вопросу об импичменте Трампа.