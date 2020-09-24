Трамп не уверен, что выборы президента пройдут честно

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что не уверен в честности предстоящих выборов главы государства. По его словам, голосование по почте может стать проблемой.
Такое заявление он сделал в ходе разговора с журналистами на южной лужайке Белого дома,
Надо быть очень осторожными с голосованием по почте. <...> Необходимо быть уверенными в честности [предстоящих] выборов, но я не уверен, — сказал он.
Выборы в США намечены на 3 ноября. Трамп идёт на второй срок и будет бороться с Джо Байденом.
Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявил, что Трамп планирует принять итоги «свободных и справедливых выборов» в стране. Пресс-секретарю Белого дома также задали вопрос, готов ли Трамп признать своё возможное поражение. По словам Макинэни, глава государства «примет волю американского народа».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен