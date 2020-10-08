Трамп не считает себя заразным COVID-19

https://static.news.ru/photo/0ac465ae-0972-11eb-9663-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: The White House/facebook.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что не является заразным, а также не принимает больше лекарств для лечения коронавируса.

Трамп уверен, что смог бы справиться с вирусом и без лекарств, которые ему давали, поскольку является «физически идеальным экземпляром» с исключительным здоровьем.

Я вернулся, потому что я идеальный физически экземпляр и я невероятно молод... У меня нет проблем с сердцем, у меня нет диабета... Может, пару фунтов потерял туда-сюда, но я в добром здравии, — сказал он в эфире телеканала Fox Business.

В настоящее время Дональд Трамп находится в Белом доме. 5 октября он был выписан из госпиталя имени Уолтера Рида, где провёл три дня, лечась от коронавирусной инфекции.

Как писал NEWS.ru, лечение Трампа в течение трёх дней от коронавируса обошлось американской казне более чем в $100 тысяч.

Профессор Университета Джорджа Вашингтона Джонатан Рейнер заявил: при лечении президента США применялась комбинация трёх препаратов. По его словам, хозяин Белого дома может быть «единственным пациентом на планете», который лечился одновременно «Ремдесивиром», «Дексаметазоном» и коктейлем из антител.