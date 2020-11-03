Трамп назвал «великолепными» последние недели избирательной кампании

https://static.news.ru/photo/ea22f374-1dda-11eb-91d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/Global Look Press

Действующий президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что последние три недели избирательной кампании на пост главы государства прошли «великолепно».

Мы ощущаем уверенность. На избирательных участках очень много избирателей. Это великолепно, такого раньше не было. Мы видим, что избиратели прислушались к призыву прийти на участки и голосовать, — сказал политик.

По его словам, кампания получила «импульс» после дебатов Трампа с его конкурентом от Демократической партии Джо Байденом.

У нас всё хорошо с голосами афроамериканцев, с голосами испаноговорящих американцев, — добавил он в интервью Fox News.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Глава Белого дома обвиняет своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях Трампа.

Как писал NEWS.ru, Байден опережает действующего главу государства Дональда Трампа по популярности на 10 процентных пунктов. Политик сумел склонить на свою сторону симпатии избирателей в четырёх ключевых штатах — Пенсильвании, Флориде, Аризоне и Висконсине. При этом Трамп обходит Байдена — по результатам последних опросов в нескольких штатах, где ожидается основная борьба на выборах.