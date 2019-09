Глава государства призвал своих сторонников мужаться в связи с возвращением Сэнфорда. Его, а также двух других своих конкурентов — экс-губернатора Массачусетса Билла Уэлда и бывшего конгрессмена от Иллинойса Джо Уолша — Трамп сравнил с персонажами популярного в прошлом комедийного сериала «Три Балбеса» (Three Stooges).

Она также отметил, что все трое являются неудачными кандидатами.

...but then he ran for Congress and won, only to lose his re-elect after I Tweeted my endorsement, on Election Day, for his opponent. But now take heart, he is back, and running for President of the United States. The Three Stooges, all badly failed candidates, will give it a go!