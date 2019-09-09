https://static.news.ru/photo/bad3b196-d301-11e9-880b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на своих конкурентов по праймериз Республиканской партии перед выборами президента в 2020 году. Заявление политика было вызвано намерением баллотироваться на высокий пост со стороны экс-губернатора Южной Каролины Марка Сэнфорда.

Глава государства призвал своих сторонников мужаться в связи с возвращением Сэнфорда. Его, а также двух других своих конкурентов — экс-губернатора Массачусетса Билла Уэлда и бывшего конгрессмена от Иллинойса Джо Уолша — Трамп сравнил с персонажами популярного в прошлом комедийного сериала «Три Балбеса» (Three Stooges).

Она также отметил, что все трое являются неудачными кандидатами.

...but then he ran for Congress and won, only to lose his re-elect after I Tweeted my endorsement, on Election Day, for his opponent. But now take heart, he is back, and running for President of the United States. The Three Stooges, all badly failed candidates, will give it a go! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 9, 2019

Ранее News.ru писал, что Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США должен путём голосования определить рамки расследования относительно того, допустил ли американский президент Дональд Трамп нарушения, из-за которых ему может быть объявлен импичмент. Текст резолюции будет опубликован в понедельник, 9 сентября.