https://static.news.ru/photo/639546e2-d1bc-11e9-9c74-fa163e074e61_660.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: White House/Global Look Press

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США должен путём голосования определить рамки расследования относительно того, допустил ли американский президент Дональд Трамп нарушения, из-за которых ему может быть объявлен импичмент.

Как сообщает CBS , текст резолюции будет опубликован в понедельник, 9 сентября. Демократы надеются, что голосование, которое может состояться 11 сентября, поможет им, в частности, определиться с вопросами вызова и получения показаний свидетелей по делу.

В начале августа председатель комитета демократ Джерролд Надлер заявил, что «расследование по импичменту» Трампа уже идёт, несмотря на то, что голосования по этому вопросу ещё не проводилось.

Импичмент предусматривает привлечение к ответственности федеральных служащих, в том числе президента США, обвиненных в «государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях». В истории Соединённых Штатов подобная процедура в отношении главы государства инициировалась трижды.

Как ранее писал News.ru, опрос, проведённый Quinnipiac University, показал, что большинство американцев считают Трампа расистом. Кроме того, более 32% респондентов поддержали импичмент в отношении президента.