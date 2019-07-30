https://static.news.ru/photo/969bdc32-b307-11e9-adfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Большинство граждан Соединённых Штатов Америки, наделённых избирательными правами, считают президента страны Дональда Трампа расистом.

Такого мнения придерживаются 51% респондентов, следует из опроса, проведённого социологическим центром Quinnipiac University . Противоположную точку зрения высказали 45% избирателей.

Среди чернокожих 80% опрошенных упрекнули главу государства в расизме. Большинство латиноамериканцев (55%) также говорили об этом. Половина белых избирателей (50%) таких проблем не заметили, а подтвердили их только 46%.

О поддержке импичмента американского лидера заявили 32% опрошенных, тогда как 60% отвергли этот вариант.

Ранее News.ru писал, что Трамп в ответ на требование о его осуждении за расизм предложил принять меры по отношению к женщинам из Демократической партии. По его словам, эти политики произносят полные ненависти, подлые и отвратительные слова. Несмотря на это, они получают поддержку от демократов, отметил глава государства.