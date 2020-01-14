https://static.news.ru/photo/61ba8534-3356-11ea-9b4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Edelman/Consolidated News Photos

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе своего выступления в рамках предвыборной кампании назвал убитого генерала Касема Сулеймани «сукиным сыном».

Американский лидер посвятил большую часть своей речи тому, что рассказал о последствиях ликвидации командовавшего силами «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (элитные войска Ирана) генерала. Он также «уколол» членов Демпартии США за неполную поддержку военных действий.

President @realDonaldTrump on Soleimani: “He was the king of roadside bombs. [...] A great percentage of people don’t have legs or arms because of this son of a bitch." pic.twitter.com/YsownM3reZ — Kyle Morris (@RealKyleMorris) January 15, 2020

По словам Трампа, в результате действий Сулеймани пострадали многие молодые люди и теперь у них нет ног или рук.

У большого процента людей нет ног и рук из-за этого сукиного сына. И демократы должны быть возмущены злыми преступлениями Сулеймани, а не решением положить конец его жалкой жизни, — заявил глава Штатов.

Ранее официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили заявил, что американский лидер должен предстать перед Международным уголовным судом в Гааге за убийство генерала Сулеймани. Кроме того, он потребовал наказать и военных США, писал NEWS.ru.