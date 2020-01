Американский лидер посвятил большую часть своей речи тому, что рассказал о последствиях ликвидации командовавшего силами «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (элитные войска Ирана) генерала. Он также «уколол» членов Демпартии США за неполную поддержку военных действий.

President @realDonaldTrump on Soleimani: “He was the king of roadside bombs. [...] A great percentage of people don’t have legs or arms because of this son of a bitch." pic.twitter.com/YsownM3reZ