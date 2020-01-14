https://static.news.ru/photo/48c29498-36c3-11ea-a982-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава США Дональд Трамп должен предстать перед Международным уголовным судом в Гааге за убийство генерала Касема Сулеймани, командовавшего силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные войска Ирана). Об этом заявил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили.

Кроме того, сотрудник ведомства потребовал наказать и американскую армию, пишет "Политэксперт«.Он добавил, что Тегеран собирается обратиться во все инстанции.

Ранее NEWS.ru писал, что обстановка на Ближнем Востоке резко накалилась после того, как 3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани.

В ночь на 8 января КСИР нанёс удары по американским военным базам в Ираке. Ранним утром этого же дня иранские ПВО случайно сбили украинский самолёт, следовавший из Тегерана в Киев, приняв его за вражеский объект.

11 января иранские СМИ сообщили о задержании британского посла по обвинению в «подстрекательстве» и «организации подозрительных движений» в Тегеране. Правоохранители посчитали, что Макэйр не только принимал участие в акции протеста, но и координировал действия демонстрантов. Дипломат провёл в полиции несколько часов, но потом его отпустили. При этом глава дипмиссии все обвинения отвергает.

Жители нескольких городов Ирана вышли на протестные акции после того как иранские военные взяли на себя ответственность за сбитый Boeing 737 «Международных авиалиний Украины». Демонстранты требуют отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Boeing 737-800, который выполнял рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января вскоре после вылета. Погибли 167 пассажиров — граждане Ирана, Канады, Швеции, Германии, Афганистана и Украины — и девять членов экипажа.

Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные. Они заявили, что лайнер был сбит по ошибке: его приняли за американский военный самолёт.