Трамп назвал причину распада Советского Союза

https://static.news.ru/photo/1863ed7e-b9b8-11ea-8bb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim LoScalzo/Consolidated News Photos

Развал Советского Союза произошёл из-за неудачной войны в Афганистане, заявил президент США Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами.

Так, по мнению Трампа, власти СССР потеряли в войне несметное количество денег и человеческих жизней.

Если задумаетесь о России, то поймёте, что она стала Россией и перестала быть СССР именно из-за Афганистана, — отметил Трамп, слова которого приводит «Интерфакс».

В этой связи американский лидер высказал сомнение в том, что Россия могла сотрудничать с террористическим движением «Талибан» (запрещённая в РФ террористическая организация) и, в частности, передавать деньги за нападения на военных США.

Вслед за The New York Times 29 июня американская газета Washington Post со ссылкой на сведения неназванных источников, близких к американским военным, заявила, что несколько военнослужащих США были убиты в Афганистане из-за якобы сговора РФ с талибами. Издание утверждает, что эту информацию его источники получили от американских военных, которые занимались допросами захваченных в плен в Афганистане террористов в последние месяцы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ложью информацию о том, что Москва платила боевикам запрещённого в РФ движения «Талибан» за атаки на военных Соединённых Штатов в Афганистане. По его словам, подобные статьи, которые размещают «когда-то крупнейшие мировые, уважаемые и высококлассные» СМИ, не могут не вызывать сожаления. Кроме того, они в последнее время всё «чаще и чаще не гнушаются публиковать абсолютные „утки“, что, конечно, не способствует продолжению их высокого реноме и престижа».

А президент США Дональд Трамп сообщил, что американские разведслужбы доложили ему о недостоверности распространяемой в СМИ информации о том, что российская сторона предлагала боевикам в Афганистане вознаграждение за убийство солдат ВС США. Как написал он в своём микроблоге, возможно, это ещё одно надувательство, связанное с Россией. Может быть, при помощи фейковых новостей The New York Times хочет выставить республиканцев в дурном свете, писал NEWS.ru.