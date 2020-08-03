Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток самой большой ошибкой США

https://static.news.ru/photo/5ea65ea8-d622-11ea-b66e-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Doug Mills/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение отправить войска на Ближний Восток является самой большой ошибкой в истории Соединённых Штатов.

Он отметил, что Штаты ликвидировали террористическую группировку «Исламское государство» (запрещена в РФ), «убрали» командующего спецподразделением «Кудс» Касема Сулеймани, главаря ИГ Абу Бакра Аль-Багдади.

По словам Трампа, он сделал много того, чего не делали другие президенты США.

Решение об отправлении на Ближний Восток и вмешательстве в его дела было единственной самой большой ошибкой в истории нашей страны, — сказал Трамп в интервью порталу Axios.

Командующий спецподразделением «Кудс» Касем Сулеймани погиб в начале января 2020 года в результате спецоперации, которую американские военные проводили по приказу президента Дональда Трампа. Тегеран ответил на это ракетным ударом по базам США в Ираке, в результате чего пострадали свыше 100 военнослужащих.

Абу Бакр аль-Багдади был ликвидирован в ходе спецоперации 26 октября. В Пентагоне сообщили, что его тело захоронили в море, и обнародовали первые видео и фото операции.

Как ранее писал NEWS.ru, руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран не забудет убийство ВС США генерала Касема Сулеймани и ответит американцам.