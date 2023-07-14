Трамп назвал новое решение Байдена толчком к третьей мировой войне Трамп: решение Байдена о мобилизации резервистов подталкивает США к третьей мировой войне

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Решение президента США Джо Байдена о мобилизации трех тысяч резервистов свидетельствует об истощении американских вооруженных сил и ведет страну к третьей мировой войне. Такое мнение высказал бывший глава государства Дональд Трамп на странице в социальной сети Truth Social. При этом он в очередной раз усомнился в компетентности действующей администрации.

Решение Байдена мобилизовать резервы доказывает, что его безудержная эскалация ситуации на Украине довела до предела американские вооруженные силы. <...> Джо Байден не может даже подняться по трапу самолета, не споткнувшись. Последнее, что должна делать эта некомпетентная администрация, — толкать нас все дальше к третьей мировой войне, — написал Трамп.

Джо Байден 14 июля подписал указ о привлечении Вашингтоном до трех тысяч резервистов к участию в операции «Атлантическая решимость» в зоне оперативной ответственности Европейского командования ВС США.

В настоящее время общее число военнослужащих США в государствах Евросоюза составляет около 100 тысяч человек.

Ранее кандидат на выдвижение в президенты США Роберт Кеннеди — младший заявил, что решение Байдена о мобилизации резервистов для усиления европейских подразделений НАТО является подготовкой к войне с Россией.

Операция «Атлантическая решимость» (Atlantic Resolve) проводится США с 2014 года с целью усиления восточного фланга НАТО и наращивания американского военного присутствия в Европе.