Кандидат в президенты США заявил о подготовке Байденом войны с Россией Кеннеди-младший увидел в решении Байдена о мобилизации резерва подготовку к войне с РФ

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Роберт Кеннеди - младший

Решение американского лидера Джо Байдена о мобилизации резервистов для усиления европейских подразделений НАТО является подготовкой к войне с Россией, заявил кандидат на выдвижение в президенты США Роберт Кеннеди — младший. На странице своего Twitter он отметил, что сообщает об этом для того, чтобы люди понимали, что происходит в стране.

Байден только что призвал три тысячи резервистов, чтобы расширить силы США в Европе в качестве части операции «Атлантическая решимость». Я хочу, чтобы люди понимали, к чему эта мобилизация. Это подготовка к наземной войне с Россией, — написал Кеннеди.

14 июля Джо Байден отдал распоряжение использовать часть американских сил в Европе для поддержки операции «Атлантическая решимость». Пентагон подчеркнул, что речи о направлении на Европейский континент дополнительных сил не идет.

Операция «Атлантическая решимость» (Atlantic Resolve) проводится США с 2014 года с целью усиления восточного фланга НАТО и наращивания американского военного присутствия в Европе.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что решение Байдена отправить Украине кассетные боеприпасы ведет к затягиванию страны в третью мировую войну. Кроме того, Трамп подчеркнул, что его оппонент распространяет секретную информацию, сообщая о снижении запасов боеприпасов у американских военных.