Трамп обвинил Байдена в затягивании США в третью мировую войну Трамп выступил против передачи Украине кассетных боеприпасов

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что решение главы американского государства Джо Байдена отправить Украине кассетные боеприпасы ведет к затягиванию страны в третью мировую войну. Он также указал на то, что неразорвавшиеся снаряды будут убивать и калечить самих же украинцев на протяжении десятилетий. Слова Трампа приводит РИА Новости.

Джо Байдену не следует еще больше затягивать нас в третью мировую войну, отправляя Украине кассетные боеприпасы, ему следует пытаться закончить войну и прекратить ужасающую смерть и разрушение, вызванные некомпетентной администрацией, — сказал Трамп.

Он также отметил, что аргумент Белого дома о решении отправить Киеву кассетных боеприпасов из-за нехватки у США других вооружений только подтверждает необходимость срочной деэскалации конфликта на Украине.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что его оппонент распространяет секретную информацию, сообщая о снижении запасов боеприпасов у американских военных.

На минувшей неделе Байден одобрил поставки кассетных боеприпасов на Украину. Заместитель помощника министра обороны страны Лора Купер сообщила законодателям, что эти снаряды будут полезны украинской армии.