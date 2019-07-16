https://static.news.ru/photo/292b91a0-a7fa-11e9-a508-fa163e074e61_1024.jpg Фото: National Museum of the U.S. Navy

Президент США Дональд Трамп считает несправедливой ситуацию с ожидающимся отказом Вашингтона от поставок Анкаре истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Он отметил, что Турция «очень хорошо ведёт себя» по отношению к Штатам.

Политик подчеркнул, что турецкие власти хотели приобрести американские ракетные системы Patriot. Однако Вашингтон отказался продавать вооружения, в связи с чем Анкара выбрала российские С-400.

Из-за того факта нам теперь не разрешено поставлять ему самолеты, которые стоят миллиарды долларов. Это несправедливая ситуация, — сказал Трамп.

При этом американский лидер подчеркнул, что не собирается защищать Турцию в этом вопросе, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что российский борт с новой партией деталей и вооружений для зенитных ракетных систем С-400 прибыл в Турцию. Об этом сообщило Министерство обороны страны.