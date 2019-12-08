https://static.news.ru/photo/5866aa7a-19d5-11ea-945b-fa163e074e61_660.jpg Ким Чен Ын и Дональд Трамп Фото: NEWSIS/Xinhua/Global Look Press

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не ведёт себя враждебно, однако должен помнить про обещание избавиться от ядерного оружия, заявил глава США Дональд Трамп. Политик добавил, что руководитель КНДР «слишком умён», чтобы не соблюдать договор.

У Северной Кореи под руководством Ким Чен Ына имеется замечательный экономический потенциал, но он должен провести денуклеаризацию, как и было обещано. НАТО, Китай, Россия, Япония и весь мир едины по этому вопросу! — написал Трамп на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

....with the U.S. Presidential Election in November. North Korea, under the leadership of Kim Jong Un, has tremendous economic potential, but it must denuclearize as promised. NATO, China, Russia, Japan, and the entire world is unified on this issue! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2019

Северная Корея заявила, что выходит из переговоров по ядерному разоружению, и утром 8 декабря сообщила, что провела «очень важное испытание».

В последние недели Пхеньян активно напоминает Вашингтону о том, что время для достижения договорённости почти на исходе. Если КНДР не добьётся ослабления санкций к новому году, она пообещала изменить свой стратегический статус, то есть, по-видимому, вернуться к испытаниям ядерного оружия. По мнению экспертов, в новом году действительно стоит ожидать усиления воинственной риторики как Пхеньяна, так и Вашингтона и, возможно, новых ракетных пусков, однако возможностей у Северной Кореи не так много.

Северокорейские государственные СМИ 8 декабря передали сообщение о том, что на спутниковом полигоне в Сохэ было проведено «очень значительное испытание».

Как ранее писал NEWS.ru, российский президент выразил готовность обсудить ситуацию в регионе и поделиться впечатлениями от встречи с председателем КНДР Ким Чен Ыном и с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Об этом он заявил на переговорах с южнокорейским коллегой на саммите G20 в Осаке.