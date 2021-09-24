Трамп назвал единственную причину для отказа снова идти в президенты

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что всё зависит «от бога», но сейчас он чувствует себя прекрасно, чтобы снова побороться за высший пост в стране. В интервью радиостанции Real America's Voice политик отметил, что заставить его отказаться от участия в следующих президентских выборах может только плохое состояние здоровья.

Думаю, плохой звонок от доктора или что-то в этом духе, — ответил Трамп на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, то «полон ненависти к тому, что сейчас происходит в стране».

На момент прихода в Белый дом Трампу был 71 год, и он оказался старейшим президентом США. Через четыре года его превзошёл 78-летний Джо Байден.

Ранее стало известно, что США за Байдена управляют «люди Обамы». Об этом заявил Дональд Трамп. Он заметил, что кто-то в определённые моменты отключает микрофоны Джо Байдена во время выступлений. Республиканец вспомнил недавний случай, когда Байдена, по его словам, «прервали посередине предложения».