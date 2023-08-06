Трамп намерен попросить о смене судьи по делу о штурме Капитолия

Фото: Brian Lawless/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп вместе со своими представителями намерен потребовать отвода судьи Федерального округа Колумбия Тани Чаткэн, а также смены места проведения суда по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года, сообщает он на своей странице в социальной сети Truth Social. Бывший лидер отметил, что шансов на честный суд с нынешним судьей нет.

Нет никаких шансов, что я смогу получить честный судебный процесс с тем судьей, который был «назначен» на это смехотворное дело о свободе речи и честных выборах. Мы будем незамедлительно требовать отвода этого судьи, а также смены места проведения суда, за пределы округа Колумбия, — написал Трамп.

Ранее Дональд Трамп назвал обвинения против него по делу о беспорядках у Капитолия в Вашингтоне в январе 2021 года политическим преследованием. Все последние события он назвал погоней за человеком, который существенно опережает своих конкурентов в рамках предвыборной борьбы.

Трамп также подчеркнул, что «это очень тяжелый день для Америки», говоря о штурме Капитолия. Он отметил, как ему было грустно ехать по Вашингтону и видеть ужас и распад, разрушенные здания и граффити на стенах. По словам бывшего президента США, он оставил этот город в другом состоянии.