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Губернатор Флориды Рон Десантис обратился к жителям с просьбой подготовить недельный запас еды, воды и лекарств из-за надвигающегося на США урагана «Дориан».

Помимо этого, глава штата сообщил о возможной эвакуации населения. Время на подготовку сокращается с каждым часом, к тому же мы до сих пор точно не знаем, где именно он обрушится...