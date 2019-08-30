Президент США Дональд Трамп поздравил президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова с Днём независимости республики и выразил надежду на заключение нового соглашения о сотрудничестве.
Возобновление нашего диалога в этом году отражает позитивное направление развития наших отношений, которое, надеюсь, вскоре приведёт к заключению нового двустороннего соглашения о сотрудничестве, — говорится в телеграмме Трампа, на текст которой ссылается «Интерфакс».
Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин в честь Дня независимости Киргизии направил лидеру республики Сооронбаю Жээнбекову поздравительную телеграмму. В ней он отметил высокий уровень отношений между странами. По словам Путина, российско-киргизские связи основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения.