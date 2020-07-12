США

Трамп: на границе США и Мексики возведены участки новой стены

16:00, 12 июля 2020
Фото: Gary Moon/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп сообщил, что протяжённость новой стены, возведённой на американо-мексиканской границе, на данный момент составляет порядка 400 км.

Мы к настоящему времени построили 240 миль (386 км. — NEWS.ru) новой стены на нашей южной границе, — написал глава Белого дома в Twitter.

По его словам, к концу года будет построено более 450 миль (727 км). При этом он отметил, что левые демократы хотят открыть эти границы для преступников.

Строительство стены на границе с Мексикой было предвыборным обещанием Дональда Трампа. С конца декабря 2018 года до середины февраля 2019 года парламент США не мог принять бюджет из-за разногласий по вопросу финансирования сооружений на границе. Эти противостояния привели к рекордному шатдауну в истории Соединённых Штатов — правительство не работало более трёх недель.

Контракт на проектирование и строительство стены-барьера в городе Тусон получила компания Southwest Valley Constructors из Нью-Мексико. Работы планируется завершить к концу января 2020 года. Также деньги выделены на строительство «барьеров для автомобилей и пешеходов» на двух других участках границы в Калифорнии и Аризоне. Этот контракт выиграла фирма BFBC из Монтаны.

По мнению Трампа, возведение стены позволит снизить уровень преступности в стране. Ранее он допустил возможность полного закрытия мексиканской границы, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов. Нелегальная миграция каждый год обходится стране в $300 млрд, писал NEWS.ru.

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