Трамп: на границе США и Мексики возведены участки новой стены

https://static.news.ru/photo/498c002a-c440-11ea-9c25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gary Moon/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп сообщил, что протяжённость новой стены, возведённой на американо-мексиканской границе, на данный момент составляет порядка 400 км.

Мы к настоящему времени построили 240 миль (386 км. — NEWS.ru) новой стены на нашей южной границе, — написал глава Белого дома в Twitter.

По его словам, к концу года будет построено более 450 миль (727 км). При этом он отметил, что левые демократы хотят открыть эти границы для преступников.

We have now built 240 Miles of new Border Wall on our Southern Border. We will have over 450 Miles built by the end of the year. Have established some of the best Border Numbers ever. The Radical Left Democrats want Open Borders for anyone, including many criminals, to come in! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2020

Строительство стены на границе с Мексикой было предвыборным обещанием Дональда Трампа. С конца декабря 2018 года до середины февраля 2019 года парламент США не мог принять бюджет из-за разногласий по вопросу финансирования сооружений на границе. Эти противостояния привели к рекордному шатдауну в истории Соединённых Штатов — правительство не работало более трёх недель.

Контракт на проектирование и строительство стены-барьера в городе Тусон получила компания Southwest Valley Constructors из Нью-Мексико. Работы планируется завершить к концу января 2020 года. Также деньги выделены на строительство «барьеров для автомобилей и пешеходов» на двух других участках границы в Калифорнии и Аризоне. Этот контракт выиграла фирма BFBC из Монтаны.

По мнению Трампа, возведение стены позволит снизить уровень преступности в стране. Ранее он допустил возможность полного закрытия мексиканской границы, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов. Нелегальная миграция каждый год обходится стране в $300 млрд, писал NEWS.ru.