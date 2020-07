Трамп: на границе США и Мексики возведены участки новой стены

По его словам, к концу года будет построено более 450 миль (727 км). При этом он отметил, что левые демократы хотят открыть эти границы для преступников.

We have now built 240 Miles of new Border Wall on our Southern Border. We will have over 450 Miles built by the end of the year. Have established some of the best Border Numbers ever. The Radical Left Democrats want Open Borders for anyone, including many criminals, to come in!