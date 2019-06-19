Встреча со сторонниками в Орландо (штат Флорида) стала, как и ожидалось, официальным началом предвыборной кампании Дональда Трампа. Из речи, которую 45-й президент США произнёс на «ралли», становится понятно, какими будут акценты в повестке новоявленного кандидата. Главным своим преимуществом эксцентричный политик сделал успехи в сфере экономики и «непохожесть» на вашингтонский истеблишмент. Лозунгом кампании стал призыв «Сохраним Америку великой!».

Я объявляю перед вами официально о старте кампании по переизбранию президентом США на второй срок, — произнёс американский лидер перед сторонниками в Орландо.

Он не преминул обратиться к своим победам в сфере экономики:

Наша экономика стала предметом зависти для всего мира, вероятно, она в лучшем состоянии за всю историю нашей страны.

Обратив внимание на свой триумф в 2016 году, Трамп сказал, что эти результаты можно повторить.

Президент США Дональд Трамп Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Оказалось, что это больше, чем просто большая политическая кампания. Благодаря вам это стало великим политическим движением, — сказал новоявленный кандидат, имея в виду свою предвыборную кампанию — 2016.

Он уточнил: это движение, которое состоит из людей, считающих, что государство должно заботиться в первую очередь о своих гражданах. Если несколько лет назад лозунг Трампа звучал как «Сделаем Америку снова великой!», то теперь он стал другим: «Сохраним Америку великой!»

В ходе выступления президент США придерживался предельно конфронтационных тезисов, атакуя ключевые фигуры Демократической партии.

Мы видели порочный альянс лоббистов и доноров, а также особые интересы, из-за которых делали деньги, истощая нашу страну, — сказал Трамп. — Это болото (имеется в виду политический истеблишмент страны. — News.ru) сопротивляется так злобно и яростно! Последние два с половиной года мы находились в осаде.

Трамп не преминул атаковать членов Демократической партии за нездоровый интерес к выводам доклада о «российском вмешательстве», который был недавно закончен командой экс-спецпрокурора Роберта Мюллера. По словам президента США, его политические оппоненты просто хотят «дописать» этот документ. Президент обратил внимание на то, что повестка демократов сузилась до банального преследования, в то время как они не уделяют достаточного внимания внутренним проблемам своей страны.

Paul Hennessy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Фанаты Трампа начали организовывать лагерь с вечера 17 июня, чтобы «забить» себе место на стадионе Amway Center, где и должно было проходить мероприятие, столь важное для президентских выборов 2020 года. Всего арена рассчитана на 20 тыс. человек. На разогреве у Трампа была его семья. Выступая перед зрителями, Дональд Трамп-младший капитально «прошёлся» по личности экс-вице-президента США Джозефа Байдена, который будет баллотироваться на выборах-2020. Трамп и его окружение прекрасно знают, кого именно сделать главным предметом своих нападок. Опросы общественного мнения, проведённые изданием Politico и Morning Consult, демонстрируют , что Байден станет едва ли не основным соперником Трампа в предстоящей гонке. За бывшего соратника 44-го президента США Барака Обамы готовы отдать голоса 32% демократов.

А вот расклад по ситуации в ключевых штатах, от голосования в которых может зависеть весь исход битвы-2020, разнится. Социологическое исследование Национального комитета Республиканской партии показывает , что Трампу обеспечен успех в ключевых штатах — Огайо, Пенсильвания и Флорида. Но внутренние опросы общественного мнения, которые были проведены в марте этого года, свидетельствуют в пользу того, что Трамп еле-еле успевает за своими противниками-демократами в Мичигане, Пенсильвании и Флориде. Сейчас штаб Трампа настаивает на том, что расклад с тех пор существенно изменился — в пользу президента.

Jack Kurtz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Наблюдатели считают экономическую часть предвыборной повестки большим преимуществом Трампа. Демократическая партия играет на этом поле традиционно хуже: членам «партии ослов» нередко предъявляют социалистический крен их заявлений и инициатив. Минусом для демократов может стать и излишняя увлечённость «российской темой», которую по-прежнему они хотят сделать поводом для импичмента.

Однако делать убедительные прогнозы по поводу исхода борьбы за кресло в Овальном кабинете нельзя.

Одна вещь, которую мы все должны были извлечь из выборов 2016 года, — это то, что общественные опросы часто ошибочны, — заявила в разговоре с Fox News политтехнолог Республиканской партии Ронна Макдэниэл.

Это может оказаться справедливо и для тех, кто уверен в победе Трампа.