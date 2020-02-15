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Пассажирки самолёта, летевшего из американского города Атланта в Лос-Анджелес, подрались на борту. Две женщины употребили алкоголь и стали разговаривать слишком громко, что вызвало недовольство третьей.

Она сделала им замечание, сославшись на спящих в лайнере детей, передаёт Daily Mail. В результате между участницами конфликта завязалась драка. Членам экипажа пришлось разнимать конфликтующих женщин. На опубликованном в СМИ...