Появления президента США Дональда Трампа ожидают на соревнованиях ассоциации NASCAR в американском городе Дейтона-Бич. Ожидается, что глава Белого дома перед началом заезда совершит круг по трассе на своём «лимузине-звере».
Это не 100%, но пока план таков, — отмечают источники телеканала Fox Business.
Мероприятие пройдёт 16 февраля. Ранее гонки сезона Daytona 500 посещали младший и старший Буши и Рональд Рейган.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил Центр автоспорта МВД, где опробовал новый спорткар и «продемонстрировал мастерство опытного гонщика, показав высокий класс в дрифте».