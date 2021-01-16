СМИ: Трамп изъял записи переводчиков о переговорах с Путиным

Действующий президент США Дональд Трамп проявлял беспечность в отношении закона, который требует сохранять всю документацию. Это может оставить серьёзные пробелы в истории его президентства.
У Трампа есть «привычка разрывать документы» и затем выбрасывать их. Из-за этого сотрудникам Белого дома, ответственным за документооборот, приходится часами склеивать их,
Политику говорили об этой проблеме, однако он предпочёл игнорировать её. Более того, он конфисковал записи переводчика, который в 2017 году присутствовал на его встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Гамбурге. Попытки получить записи разговора двух президентов в Хельсинки в 2018 году тоже не увенчались успехом.
Помимо прочего, беспокойство вызывает и то, что окружение Трампа использовало личную электронную почту и приложения для обмена сообщениями. Это происходило несмотря на то, что они были проинструктированы о необходимости отказаться от подобной практики, либо как минимум должны были сохранять материалы, делая скриншоты.
Несоблюдение Трампом закона, предписывающего хранить документацию, не грозит действующему лидеру США какими-либо последствиями. Дело в том, что согласно закону, президент не вправе уничтожать документацию без консультации с национальным архивариусом и без уведомления конгресса. Однако президент имеет право не следовать их рекомендациям.
Ранее NEWS.ru писал, что действующий президент Соединённых Штатов Дональд Трамп планирует покинуть Вашингтон 20 января, в день инаугурации избранного главы государства Джо Байдена.