СМИ: Трамп изъял записи переводчиков о переговорах с Путиным

https://static.news.ru/photo/b90ab2da-58af-11eb-8a45-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Mikhail Klimentyev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Действующий президент США Дональд Трамп проявлял беспечность в отношении закона, который требует сохранять всю документацию. Это может оставить серьёзные пробелы в истории его президентства.

У Трампа есть «привычка разрывать документы» и затем выбрасывать их. Из-за этого сотрудникам Белого дома, ответственным за документооборот, приходится часами склеивать их, передаёт Associated Press.

Политику говорили об этой проблеме, однако он предпочёл игнорировать её. Более того, он конфисковал записи переводчика, который в 2017 году присутствовал на его встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Гамбурге. Попытки получить записи разговора двух президентов в Хельсинки в 2018 году тоже не увенчались успехом.

Помимо прочего, беспокойство вызывает и то, что окружение Трампа использовало личную электронную почту и приложения для обмена сообщениями. Это происходило несмотря на то, что они были проинструктированы о необходимости отказаться от подобной практики, либо как минимум должны были сохранять материалы, делая скриншоты.

Несоблюдение Трампом закона, предписывающего хранить документацию, не грозит действующему лидеру США какими-либо последствиями. Дело в том, что согласно закону, президент не вправе уничтожать документацию без консультации с национальным архивариусом и без уведомления конгресса. Однако президент имеет право не следовать их рекомендациям.

Ранее NEWS.ru писал, что действующий президент Соединённых Штатов Дональд Трамп планирует покинуть Вашингтон 20 января, в день инаугурации избранного главы государства Джо Байдена.