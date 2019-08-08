https://static.news.ru/photo/3405889a-ba08-11e9-b0e4-fa163e074e61_660.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Cheriss May/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Иран испытывает серьёзные финансовые проблемы из-за американских санкций, поэтому руководство Исламской республики «отчаянно пытается поговорить» с Вашингтоном, заявил президент США Дональд Трамп.

У Ирана серьезные финансовые проблемы. Они отчаянно хотят поговорить с США, но им дают смешанные сигналы те, кто претендует на то, чтобы представлять нас, — написал глава Белого дома в своём Twitter.

По его мнению, одним из таких представителей США является президент Франции Эммануэль Макрон. Американский лидер отметил, что французскому политику и другим иностранным коллегам не следует ничего решать или говорить за американскую державу, так как у них нет таких полномочий.

Iran is in serious financial trouble. They want desperately to talk to the U.S., but are given mixed signals from all of those purporting to represent us, including President Macron of France.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 8, 2019

Ранее министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф прокомментировал возможное военное вторжение Соединённых Штатов на территорию Исламской Республики и рассказал о том, что это будет значить как для обеих держав, так и для всего ближневосточного региона в целом, писал News.ru.