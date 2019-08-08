Президент США Дональд Трамп Президент США Дональд Трамп Фото: Cheriss May/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Иран испытывает серьёзные финансовые проблемы из-за американских санкций, поэтому руководство Исламской республики «отчаянно пытается поговорить» с Вашингтоном, заявил президент США Дональд Трамп.

У Ирана серьезные финансовые проблемы. Они отчаянно хотят поговорить с США, но им дают смешанные сигналы те, кто претендует на то, чтобы представлять нас, — написал глава Белого дома в своём Twitter.

По его мнению, одним из таких представителей США является президент Франции Эммануэль Макрон. Американский лидер отметил, что французскому политику и другим иностранным коллегам не следует ничего решать или говорить за американскую державу, так как у них нет таких полномочий.

Ранее министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф прокомментировал возможное военное вторжение Соединённых Штатов на территорию Исламской Республики и рассказал о том, что это будет значить как для обеих держав, так и для всего ближневосточного региона в целом, писал News.ru.

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