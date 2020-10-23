Трамп: Иран может нормализовать отношения с Израилем

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Армения и Азербайджан должны прекратить военные действия в Нагорном Карабахе и вернуться к переговорам, заявил государственный секретарь Соединённых Штатов Майк Помпео по итогам переговоров с главами МИД обеих стран.

По его словам, в ходе отдельных встреч с министрами они обсудили основные действия, необходимые для прекращения насилия в регионе. Обе стороны должны соблюдать прекращение огня и вернуться к серьёзным переговорам,...