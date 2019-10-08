https://static.news.ru/photo/431f9e3e-ea1d-11e9-b3e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com

Президент США Дональд Трамп хочет выяснить, кто из сотрудников Белого дома сотрудничает с прессой, предложив им пройти испытание на полиграфе.

Бывший сотрудник администрации Трампа рассказал, что глава государства выразил желание проверить каждого сотрудника, бывающего в здании, чтобы понять, кто делится информацией с журналистами. По словам инсайдера, некоторые уже добровольно прошли тестирование, чтобы доказать свою непричастность к утечкам, передаёт Politico .

Ранее сообщалось, что Трамп уже высказывал намерение использовать полиграф для поиска информаторов — детали его разговоров с руководством Австралии и Мексики просочились в прессу в 2017 году, но от этой идеи пришлось отказаться, так как юристы не смогли найти легального способа проведения процедуры.

Как уже писал News.ru, Хиллари Клинтон ответила на предложение президента США Дональда Трампа. Он 8 октября посоветовал своему сопернику по выборам 2016 года вновь поучаствовать в президентской гонке.