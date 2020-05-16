США

Трамп готов к расследованию дела о «российском вмешательстве» в дела США

20:42, 16 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп готов, чтобы дело о выдуманных связях его команды с Россией расследовали. Он даже обратился к лидеру Республиканской партии в сенате Митчу Макконнеллу, чтобы он решил этот вопрос.

Таким образом американский лидер отреагировал на статью, в которой говорилось о важной роли Макконнелла для возможного расследования.

Митч, я люблю тебя, но это верно на 100%. Время уходит. Будьте стойкими и продвигайтесь быстро, иначе будет слишком поздно. Они ДОЛЖНЫ заплатить большую цену за то, что сделали с нашей страной, — написал глава Белого дома в Twitter.

Политик указал, что не хочет, чтобы дело сошло с рук, так как «они попались». При этом он не назвал имена.

Как писал NEWS.ru, накануне голосования 2016 года многие американские СМИ и эксперты подозревали Трампа в связях с Россией, но за четыре года президентства политик не только сохранил санкции в отношении РФ, но и ужесточил. США также начали торговые войны с Китаем и Евросоюзом, отменили ядерную сделку с Ираном.

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