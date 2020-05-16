Трамп готов к расследованию дела о «российском вмешательстве» в дела США

https://static.news.ru/photo/e5bf6e72-97a0-11ea-b39c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп готов, чтобы дело о выдуманных связях его команды с Россией расследовали. Он даже обратился к лидеру Республиканской партии в сенате Митчу Макконнеллу, чтобы он решил этот вопрос.

Таким образом американский лидер отреагировал на статью, в которой говорилось о важной роли Макконнелла для возможного расследования.

Митч, я люблю тебя, но это верно на 100%. Время уходит. Будьте стойкими и продвигайтесь быстро, иначе будет слишком поздно. Они ДОЛЖНЫ заплатить большую цену за то, что сделали с нашей страной, — написал глава Белого дома в Twitter.

Политик указал, что не хочет, чтобы дело сошло с рук, так как «они попались». При этом он не назвал имена.

Mitch, I love you, but this is 100% true. Time is running out. Get tough and move quickly, or it will be too late. The Dems are vicious, but got caught. They MUST pay a big price for what they have done to our Country. Donât let them get away with this! @LindseyGrahamSC https://t.co/PplfqTJdHc — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 16, 2020

Как писал NEWS.ru, накануне голосования 2016 года многие американские СМИ и эксперты подозревали Трампа в связях с Россией, но за четыре года президентства политик не только сохранил санкции в отношении РФ, но и ужесточил. США также начали торговые войны с Китаем и Евросоюзом, отменили ядерную сделку с Ираном.