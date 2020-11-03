Трамп ещё не думал о речи к итогам выборов

https://static.news.ru/photo/a2ee7080-1e09-11eb-8522-fa163e074e61_660.jpg Фото: Donald Trump/Global Look Press

Действующий президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что ещё не думал ни над речью на случай победы на выборах главы государства, ни над выступлением с признанием поражения.

Я пока не думаю о речи о признании поражения или о благодарственной речи. Надеюсь, я выступлю только с одной из них. Вы знаете, побеждать легко, проигрывать — никогда не легко. Это не для меня, — заявил он.

Политик отметил, что немного посадил голос в ходе митингов в последние дни, когда выступать приходилось до пяти раз в день. Он не исключил, что в случае победы выступит перед народом страны, но добавил: «Посмотрим».

Ближайшую ночь глава государства проведёт в Белом доме. Такое заявление он сделал во время посещения предвыборного штаба под Вашингтоном, передаёт РИА Новости.

59-е выборы президента США проходят 3 ноября 2020 года. Действующий президент Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден вели активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Глава Белого дома обвинял своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминал о сомнительных политических решениях Трампа.

Как писал NEWS.ru, Байден опережает Трампа по популярности на 10 процентных пунктов. Политик сумел склонить на свою сторону симпатии избирателей в четырёх ключевых штатах — Пенсильвании, Флориде, Аризоне и Висконсине. При этом Трамп обходит Байдена по результатам последних опросов в нескольких штатах, где ожидается основная борьба на выборах.