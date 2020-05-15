Трамп: эпидемию COVID-19 должны были остановить ещё в КНР

https://static.news.ru/photo/c3621f90-96d9-11ea-9d39-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/Global Look Press

Китай должен был расправиться с COVID-19 до того, как вирус перекинулся на остальную часть мира. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.

Этого никогда не должно было произойти. Он пришел из Китая — он должен был быть остановлен в Китае, прежде чем он выбрался в мир, — отметил глава Белого дома на пресс-конференции.

Американский лидер напомнил, что уже 186 стран мира столкнулись с COVID-19. По его словам, Россия и Франция сильнее других пострадали от вируса. При этом он подчеркнул, что Соединённые Штаты не гонятся за первенством в изобретении вакцины. Америка даже готова использовать китайские разработки, если их учёные в этом преуспеют, п ередаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что спецслужбы США обвинили Китай в кибератаке на американские учреждения, которые занимаются коронавирусными исследованиями. ФБР и Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры заявили, что хакеры пытались похитить информацию о разрабатываемой вакцине от коронавируса.

Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что Вашингтон вместе с союзниками хотят использовать ситуацию с СOVID-19 для продвижения своего видения мирового порядка. Министр напомнил, что США давят на страны, проводящие независимую внешнюю политику, критикуют Всемирную организацию здравоохранения и не хотят временно остановить односторонние санкции в условиях пандемии.