Трамп дал политике России резкую характеристику

Президент США Дональд Трамп продлил санкции против России, назвав ее политику уникальной угрозой Соединенным Штатам. В новом указе политик также сообщил о введении 25% пошлины на импорт из Индии за покупку российской нефти. Эти меры призваны усилить давление на Москву.

В опубликованном на сайте Белого дома документе Трамп официально продлил действие режима национального чрезвычайного положения, введенного в 2022 году. Республиканец подтвердил запрет на импорт российской нефти и нефтепродуктов, добавив к санкциям новый важный элемент — пошлину для третьих стран.

После рассмотрения дополнительной информации <…> я пришел к выводу, что действия и политика правительства Российской Федерации продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США, — говорится в документе.

25-процентная пошлина на импорт из Индии вступает в силу 27 августа. Она не затронет товары, уже находящиеся в пути на эту дату, и будет взиматься поверх существующих тарифов. Указ дает Трампу право распространить аналогичные пошлины и на другие страны, уличенные в закупках российской нефти. Мониторинг поставок поручен Минторгу и Госдепартаменту США.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен провести личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным уже на следующей неделе, а затем организовать трехсторонние переговоры с участием украинского коллеги Владимира Зеленского. Планы были озвучены во время телефонного разговора главы Белого дома с европейскими лидерами в среду.