Трамп: Болтон должен заплатить высокую цену за разглашение гостайны

https://static.news.ru/photo/229c26f8-b30f-11ea-b110-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывший помощник по нацбезопасности Джон Болтон должен понести серьёзную ответственность за разглашение в своих мемуарах сведений, являющихся государственной тайной.

По словам хозяина Белого дома, Болтон обнародует секретную информацию «в огромных количествах» и тем самым нарушает закон.

Он должен заплатить за это очень высокую цену, как и другие до него. Это никогда не должно повториться!!! — написал Трамп в Twitter.

.....who was all washed up until I brought him back and gave him a chance, broke the law by releasing Classified Information (in massive amounts). He must pay a very big price for this, as others have before him. This should never to happen again!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2020

Воспоминания Болтона под названием «Комната, где всё произошло: мемуары из Белого дома» должны выйти в свет 23 июня. Первоначально публикация мемуаров была намечена на март, но её пришлось отложить из-за проверки содержания на предмет секретных сведений.

Ранее NEWS.ru писал, что американский суд разрешил Болтону публикацию книги, несмотря на возражения со стороны администрации президента. Трамп заявил, что мемуары экс-советника состоят из лжи и выдуманных историй, а самого автора — «обиженным скучным дураком».

Болтон был уволен с занимаемого поста в сентябре 2019 года. По словам трампа, он совершал серьёзные ошибки и не мог прийти к взаимопониманию с важными людьми в администрации.