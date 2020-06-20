Суд разрешил публикацию мемуаров Болтона после возражений Белого дома

https://static.news.ru/photo/b3fa511c-b308-11ea-a1e1-fa163e074e61_660.jpg Джон Болтон Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Суд в Америке разрешил публикацию книги «Комната, где всё произошло: мемуары из Белого дома» бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, несмотря на возражения со стороны Белого дома.

Судья Ройс Ламберт в своём решении подчеркнул, что Болтон оставил Штаты в незащищённом положении. Сам же политик привёл себя в положение, при котором он должен будет понести гражданскую (и, возможно, не только) ответственность. Однако эти факты никак не влияют на ходатайство со стороны Белого дома по поводу публикации книги.

Правительство не смогло установить, что судебный запрет на выход мемуаров предотвратит невосполнимый ущерб. Соответственно, это ходатайство отклонено, — цитирует судью РИА Новости.

В мемуарах политика описывается ряд моментов, связанных с работой национального лидера Штатов. В частности, Болтон в книге написал, что Трамп во время их совместной государственной деятельности не знал, является ли Финляндия частью России и имеет ли Великобритания ядерное оружие.

Президент США призывал отказать своему экс-советнику в публикации мемуаров. По словам Трампа, в «Комнате, где всё произошло...» раскрываются засекреченные данные. Немногим позже специалисты Белого дома подтвердили слова главы государства.

Также с требованием остановить публикацию мемуаров выступал Минюст Штатов, используя аналогичные аргументы.

Болтон был уволен в сентябре 2019 года. Трамп объяснил это решение тем, что его бывший советник по национальной безопасности якобы совершал серьёзные ошибки и не мог добиться взаимопонимания с некоторыми важными фигурами в администрации.

Как ранее писал NEWS.ru, выход книги «Комната, где всё произошло: мемуары из Белого дома» приведёт к серьёзным политическим последствиям и может заставить американцев проголосовать за кандидата в президенты Джо Байдена. Об этом заявил американский историк, публицист и политолог Даниэл Пайпс.