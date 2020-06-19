Книга Болтона может убедить американцев голосовать за Байдена

https://static.news.ru/photo/2b59ab44-b224-11ea-bab7-fa163e074e61_660.jpg Джон Болтон Фото: Alex Edelman/CNP/AdMedia/Global Look Pres

Выход книги «Комната, где всё произошло: мемуары из Белого дома» бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона приведёт к серьёзным политическим последствиям и может заставить американцев проголосовать за кандидата в президенты Джо Байдена. Об этом заявил американский историк, публицист и политолог Даниэл Пайпс.

Выход «Комнаты, где всё произошло» может убедить ряд избирателей поддержать Джо Байдена на предстоящих выборах в ноябре 2020 года. Книга имеет потенциально большое политическое значение, — цитирует эксперта «Политика сегодня».

Он уверен, что демократ Байден сможет набрать очки, но разногласий среди республиканцев ждать не стоит. Партия Трампа не предлагает гражданам США никакой альтернативы действующему президенту. Пайпс допустил также, что книга может спровоцировать международные скандалы.

В мемуарах Болтон описывает некоторые рабочие моменты, связанные с Дональдом Трампом. Если верить экс-советнику, то американский лидер не знал, входит ли Финляндия в состав России, и обладает ли Великобритания ядерным оружием.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал не публиковать книгу своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона и назвал его предателем. По словам американского лидера, в книге Болтона содержатся засекреченные данные, что подтверждается специалистами Белого дома. Они признали, что некоторая информация действительно находится на сверхсекретном уровне.

Кроме того, Минюст США 17 июня потребовал через суд приостановить публикацию книги Болтона. Данное требование также обосновано секретностью содержания мемуаров. Это произошло, несмотря на то, что в апреле чиновники Совета по национальной безопасности США сообщили автору, что замечаний к книге у них нет.

В сентябре 2019 года Дональд Трамп уволил Джона Болтона. Своё решение хозяин Белого дома объяснил тем, что бывший помощник по национальной безопасности совершал серьёзные ошибки и не мог прийти к взаимопониманию с важными людьми в администрации. Кроме того, Болтон занял неприемлемую позицию по Венесуэле и по урегулированию ядерной проблемы КНДР, писал NEWS.ru.