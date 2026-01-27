Трамп анонсировал завершение девятого конфликта за свою карьеру Трамп: урегулирование конфликта на Украине находится в стадии завершения

Урегулирование противостояния на Украине находится «на подходе», заявил президент США Дональд Трамп в эфире радиостанции WABC. Он отметил, что восемь конфликтов он уже завершил.

Что насчет завершения восьми конфликтов и еще одного на подходе, — сказал Трамп.

Ранее политолог-американист Павел Дубравский заявил, что ожидаемый частичный шатдаун правительства США не отвлечет администрацию Трампа от переговорного процесса по Украине. По его оценке, Вашингтон, особенно в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, заинтересован в продолжении диалога по урегулированию конфликта.

В то же время политолог Малек Дудаков предположил, что США продолжат переговоры по урегулированию на Украине и после нового дедлайна 15 мая, но будут стремиться закрыть этот вопрос к весне. По его мнению, администрации Трампа необходимо сосредоточиться на внутренней повестке перед летней предвыборной кампанией в Конгресс.

Эксперт также отметил, что летом в США пройдут масштабные события — празднование 250-летия независимости и чемпионат мира по футболу. Это создает дополнительный стимул для Белого дома добиться видимого дипломатического прорыва по Украине.