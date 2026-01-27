Украинец и свидетель по делу об импичменте Трампу баллотируется в сенат

Уроженец Украины и бывший сотрудник Совета нацбезопасности Белого дома Александр Виндман написал в социальной сети X, что баллотируется в сенат Соединенных Штатов. Он также проходил свидетелем по делу об импичменте президенту США Дональду Трампу в 2019 году.

Я — Алекс Виндман, и я баллотируюсь в сенат США, — заявил украинец.

В 2019 году палата представителей объявила импичмент Трампу после того, как он позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. При этом сенат не поддержал это решение.

В ноябре 2024 года американский миллиардер Илон Маск заявил, что Виндман находится на содержании у украинских олигархов. Бизнесмен обвинил экс-чиновника в госизмене и пообещал ему соответствующее наказание.

Ранее в США резко выросла вероятность частичного шатдауна. Это связано с разногласиями демократов и республиканцев по финансированию министерства внутренней безопасности. Поводом стал инцидент в Миннеаполисе, где во время рейда против нелегальных мигрантов сотрудник пограничного патруля застрелил мужчину.