Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 17:26

Украинец и свидетель по делу об импичменте Трампу баллотируется в сенат

Уроженец Украины Виндман объявил, что баллотируется в сенат США

Александр Виндман Александр Виндман Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Уроженец Украины и бывший сотрудник Совета нацбезопасности Белого дома Александр Виндман написал в социальной сети X, что баллотируется в сенат Соединенных Штатов. Он также проходил свидетелем по делу об импичменте президенту США Дональду Трампу в 2019 году.

Я — Алекс Виндман, и я баллотируюсь в сенат США, — заявил украинец.

В 2019 году палата представителей объявила импичмент Трампу после того, как он позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. При этом сенат не поддержал это решение.

В ноябре 2024 года американский миллиардер Илон Маск заявил, что Виндман находится на содержании у украинских олигархов. Бизнесмен обвинил экс-чиновника в госизмене и пообещал ему соответствующее наказание.

Ранее в США резко выросла вероятность частичного шатдауна. Это связано с разногласиями демократов и республиканцев по финансированию министерства внутренней безопасности. Поводом стал инцидент в Миннеаполисе, где во время рейда против нелегальных мигрантов сотрудник пограничного патруля застрелил мужчину.

США
украинцы
Украина
сенат
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Тысяч раненых»: в Германии сделали заявление о конфликте с Россией
Терапевт оценил необходимость антибиотиков при лечении гриппа
Российский бизнес начал массовый переход на наличные расчеты
Массовая атака пираний произошла на популярном курорте в Бразилии
В Африке нашли лагеря для перевоспитания детей из Финляндии
Аналитики предрекли «долговой апокалипсис» из-за триллионных обязательств
Путин проведет переговоры с президентом страны Ближнего Востока
Украинец и свидетель по делу об импичменте Трампу баллотируется в сенат
Россиянам рассказали, можно ли отказаться от оплаты QR-кодом
Трамп анонсировал завершение девятого конфликта за свою карьеру
Отец устал от плача трехмесячного малыша и сломал ему девять костей
Сидни Суини грозит наказание за развешанные на знаке Hollywood бюстгальтеры
«Дикая и антинародная»: Миронов об идее легализовать онлайн-казино в России
Смерть сына и нападение на любовницу: Хубутия разоткровенничался на ТВ
«Столп НАТО»: во Франции оценили заявления Рютте о боеспособности Европы
«Ожидали сопротивления»: форвард «Автомобилиста» о матче с «Амуром»
«Оторваться от повседневной суеты»: настоятель храма о написании икон
Военэксперт назвал опасного противника для Балтийского флота России
Блогеры предложили Telegram помощь в ситуации с РКН
В США раскрыли планы ЦРУ на Венесуэлу
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.